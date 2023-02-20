صراخ حميدتي وعملية البواسير!!





تقول الرواية أن أحد الرجال (الصناديد) أجرى عملية بواسير، وحينما إنتهت عملية التخدير و(فك منه البنج) شعر الرجل بآلام حادة، فأخذ يصيح ويصرخ بأعلى صوته.. (آااااااااخ يابطني… آااااه يابطني).

فتحلق حوله التيم الطبي، وعاجله الطبيب: مالك ياهذا فنحن لم نصب بطنك بأذى!!. فقال له المريض (الصنديد) ومال دايراني أقول (آاااخ ياقنيطي )

صراخ مريض البواسير ينطبق تماماً مع حالة حميدتي هذه الأيام، فالرجل الذي إنقلب على ولي نعمته البشير بعد أن كان طفلا مدللاً له أصبح صٌراخً مسموع !!



على حميدتي أن يعلم أنه لم يعد يشكل خطراً على قادة النظام السابق وأن من يصنع شيء يعرف كيف يهدمه ولكن قادة وعضوية النظام السابق فا الأوضاع إختلفت وتحت المعابر مياه جرت !!

عليك بالإستعداد للركٍب والركوب!!

تبيان توفيق