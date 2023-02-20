ما سر دقات القلب السريعة عند رؤية الحبيب؟





وصفت الكثير من الأغانى والقصائد الرومانسية دقات القلب عند رؤية الحبيب وما يصاحبه من شعور بالسعادة الغامرة، لكن ما تفسير ذلك، قال تيموثي لوفينج، الأستاذ المساعد في علم البيئة البشرية بجامعة تكساس، أوستن: “يرتبط جزء من عملية الجذب بأكملها ارتباطًا وثيقًا بالاستثارة الفسيولوجية ككل”. “عادةً، سيبدأ ذلك بأشياء مثل زيادة معدل ضربات القلب والعرق وما إلى ذلك”، وفقاً لما ذكره موقع “سى إن إن” بالعربية.

أسباب دقات القلب عند رؤية الحبيب

وأضاف الدكتور ريجينالد هو، اختصاصي الفيزيولوجيا الكهربية للقلب وأستاذ الطب المساعد في مستشفى توماس جيفرسون الجامعي في فيلادلفيا ، بنسلفانيا، أن الحبيب عندما يرى حبيبه يبدأ قلبه في التسارع ، وهذا بسبب اندفاع الأدرينالين، حيث يرسل المخ إشارات إلى الغدة الكظرية التي تفرز هرمونات مثل الأدرينالين والإبينفرين والنورادرينالين، حيث إنها تتدفق عبر الدم مما يتسبب فى ضربات القلب بشكل أسرع وأقوى.

والاستجابة تشبه إلى حد ما سرعة ضربات القلب أثناء الجري على جهاز المشي، ولهذا الحب يشكل خطر على من يعانون من مشاكل خطيرة فى القلب، حيث يتسبب فى ارتفاع معدل ضربات القلب، ويستخدم القلب المزيد من الأكسجين، مما قد يكون محفوفًا بالمخاطر بالنسبة لكبار السن الذين يعانون من انسداد الأوعية الدموية أو الذين أصيبوا بنوبة قلبية سابقة.

وأضافت هيلين فيشر، الأستاذة في جامعة روتجرز ومؤلفة كتاب “لماذا هو؟ لماذا هي؟ البحث عن الحب الحقيقي عن طريق الفهم، من المحتمل أيضًا أن النوربينفرين، وهو هرمون التوتر الذي يتحكم في الانتباه والاستجابة ، يجعل الحبيب يشعر بالضعف في الركبتين”.

وأضافت أن الحب له فوائد صحية أيضًا للأشخاص الذين تجاوزوا سنوات الإنجاب، حيث يشعرهم بالتفاؤل والحيوية والتركيز والدافع.