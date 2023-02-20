3 أسباب لإجراء فحص ما قبل الزواج.. منها كشف الأمراض الوراثية





أوضحت مدينة الملك فهد الطبية، أسباب إجراء الفحص للمقبلين على الزواج والذي يكون متاحاً للجميع بمختلف أعمارهم لضمان زواج سليم وصحي.

وبيّنت المدينة، أن أسباب إجراء الفحص تتضمن مساعدة الخطيبين على التخطيط لأسرة سليمة وصحية، والمشورة الطبية حول احتمالية انتقال الأمراض للطرف الآخر أو إلى الأبناء، وكشف الإصابة بالأمراض الوراثية أو المعدية.

ونوهت إلى أن طريقة الحصول على الخدمة تكون من خلال الحجز عبر تطبيق صحتي بأقرب مركز رعاية صحية أولية “عيادة الفحص قبل الزواج”، كما توجد الخدمة في 18 منشأة صحية لتجمع الرياض الصحي الثاني كعيادات فحص ومشورة لضمان زواج صحي وسليم.

أخبار ٢٤