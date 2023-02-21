الأرصاد: محافظة درجات الحرارة على قيمها في معظم أنحاء البلاد





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية، أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على قيمها في معظم أنحاء البلاد. وتوقعت الهيئة فى تقريرها اليوم هطول أمطار خفيفة في أجزاء متفرقة من ولاية البحر الأحمر، ومن المتوقع نشاط الرياح المثيرة للغبار في أجزاء متفرقة من شمال, أواسط وغرب البلاد وجنوب ولاية البحر الأحمر. وتبلغ أعلى درجة حرارة متوقعة لهذا اليوم 41.0 درجة في مدينة القضارف, وأدنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد 07.0 درجة في مدينة الفاشر، وكانت أعلى درجة حرارة سجلت ليوم الأمس 40.6 في مدينة القضارف، وأدناها 07.8 درجة سجلت صباح اليوم في مدينة الفاشر. اما أهم معالم الطقس لهذا اليوم، فمرتفع جوي يتمركز في شمال أفريقيا ويمتد ليشمل معظم أنحاء البلاد، ومنخفض السودان الحراري والذي يغطي جنوب شرق البلاد.

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