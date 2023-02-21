بالفيديو.. أحلى من العقد لباسه.. بائعة ملابس في سوق شعبي تحظى بتفاعل واسع بسبب طريقتها في التعامل مع الزبائن





حظي فيديو لسيدة تبيع الملابس في سوق شعبي على إعجاب جمهور السوشيال ميديا بسبب طريقتها العفوية مع الزبائن.

وفي الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي نشاهد بائعة كبيرة في السن تسوق منتجاتها لزبائنها بأسلوب مميز وتغازل الفتيات بجمل أثارت ضحك الفتيات، منها مثلا: “أحلى من العقد لبّاسه” وغيرها.

ووثقت إحدى الفتيات مقطع الفيديو للسيدة وقامت بنشره تحت عنوان: “قابلنا ألطف أم في السوق الشعبي”.

ولاقى الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين جاءت تعليقاتهم كالتالي : ما أروع حكيها في جذبها للزبائن، وأضافت أخرى: بعد قلبي والله يازينها وزين تسويقها، وثالثة علقت: أحلى من العقد لباسة. مشاء الله يالكلام الحلو الله يحفظها ويرزقها يارب.

صحيفة المرصد