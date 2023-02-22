الدولار يسجل ارتفاعا كبيرا مقابل الجنيه السوداني والسباق يشتعل بين البنوك والسوق الموازي





شهد يوم الأربعاء إرتفاعا جديدا للدولار مقابل الجنيه السوداني في البنوك والسوق الموازي بعد أن شهد فترة من الاستقرار خلال الشهور الماضية، وسبق أن وصل في مارس من العام 2022 لنحو 770 جنيهاً وهو اعلى رقم قياسي يسجله مقابل الجنيه.

يوم الأربعاء 22-2-2023 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 600 جنيهاً.

وقامت عدد من البنوك التجارية صباح الأربعاء بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 585 -588 جنيه للدولار، حيث اشتعل السباق بين البنوك والسوق الموازي في ارتفاعات متتالية وتفوق سعر الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي على سعر البنوك .

الخرطوم (كوش نيوز)