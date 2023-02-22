من كان وراء لافتة النفق الشهيرة المكتوب فيها حميدتي الضكران الخوف الكيزان ؟





اعمل ليك نص كباية قهوة بدون سكر و جيب ورقة و قلم و تعال اقعد جنبي عشان اسألك يا مؤمن .

اكتب عندك الاسئلة دي .

( حم يدتي ) مشكلتو مع الكيزان شنو ؟؟ و بدت متين ؟؟؟

و عمل شنو ضد الكيزان من يوم ١١ ابريل لحدي هسه ؟؟

خليك من الأسئلة الصعبة دي .. اكتب عندك .. الكيزان عملوا (لحم يدتي ) شنو ؟؟ … هل مشكلة (حم يدتي ) مع ( هارون ) كانت مشكلة حقيقية و بداية صراع بين الكيزان و الدعم ؟؟ ابدا” والله .. كانت مشكلة وهمية القصد منها لفت النظر لوجود خلاف بين الدعم و الكيزان .. مااااافي سبب واحد بيخلي هارون يشتغل بالدعامي سياسة .

هل بتتخيل يا مؤمن انو لو كان في صراع حقيقي بين الدعم و الكيزان كان ممكن انت كمواطن تعرف بيهو ؟؟

ابدا والله ما تعرف .. ده صراع مصنوع بعناية و روجو ليهو بعناية .. هل الخلاف بين هارون و الدعامي كان بيتطلب تدخل البشير عشان يصلح بينهم ؟؟ البشير اصلح بينهم عشان يروج للخلاف ده .. و قنوات و صحف الكيزان روجت للخلاف ده .. استضافة الطاهر التوم للدعامي كان ترويج للخلاف ده .. لكن في الحقيقة ماااافي خلاف حقيقي و مااافي اسباب منطقية بتستدعي انو الدعامي يتصارع مع الكيزان .. اكتب عندك يا مؤمن .. بعد ١١ ابريل الدعامة قاموا بتأمين جميع مقرات و دور و مؤسسات الكيزان .. السؤال هنا .. من هي الجهة التي كلفت الدعامة بتأمين و حماية مقرات و دور و مؤسسات الكيزان ؟؟ هل التكليف ده صدر من الجيش ؟؟ هل استعانت الشرطة بالدعم عشان يقوم بدورها ؟؟ هل عملية إنتشار الدعامة حول القيادة العامة كانت من اجل تأمين القيادة ؟؟؟ منو الكان وراء لافتة النفق الشهيرة المكتوب فيها حم يدتي الضكران الخوف الكيزان ؟؟ الكانوا فوق النفق وقتها ما كان عندهم حق كيس صعوط .. خليك منو انو يعملوا لافتة بالحجم ده .

سيبك يا مؤمن من ده كلووووووو .. خلينا نرجع وراء .. منو الأشعل حرب دارفور في ٢٠٠٣ ؟؟ مش ديل (العواليق ) ذي ما كان بيقول عليهم صلاح قوش ؟؟ منو الاقنع البشير بضرورة تسليح الجنجويد ؟؟ و منو العينوهو وزير دولة بالداخلية عشان يدعم الجنجويد ؟؟ و منو الاشرف على تسليح الجنجويد في دارفور ؟؟ مش ده هارون ولا حسن طرحة ؟؟

حاليا” اي زول عايز يكسب نقاط و يتلمع ما عليهو إلا انو يهاجم الكيزان في المنابر .. الكيزان ديل داسوهم دوس بشعارات المواكب و انتقموا منهم بالمؤتمرات الصحفية للجنة التمكين و اللقاءات التلفزيونية .. الكيزان ديل حاكمتوهم و علقتوهم في المشانق بموقف ابو الجنزير بالونسة .

قلتها ليكم قبل ايام .. مااافي حاجة اسمها خلاف بين البرهان و حمدان .. ولا ح نصدق انو في صراع و خلاف الا لامن نشوف مظاريف الذخيرة تزين شوارع الخرطوم و وقتها الدعامي ما ح ياخد في يد الجيش سويعات .. الصراع الحقيقي في السودان بعيد كل البعد عن صراع كيزان و قحتان او برهان و حمدان .. الصراع الحقيقي في السودان هو صراع ( امن قومي ) صراع ان نكون دولة او نصبح دويلات .. الصراع في السودان هو صراع بين قوى امنية بواجهات سياسية .

هسه بتتخيلوا انو الصراع بين روسيا و امريكا سببه اوكرانيا ؟؟ ابدا يااااخ .. اوكرانيا مسرح بس .. الصراع بين الروس و الامريكان بسبب ارض تانية و عالم تاني و موضوع تاني خااالص .

كذلك الصراع في السودان ابعد و اعمق من ما تتخيلوا .. و كل الظاهر قدامنا ده مجرد لفت نظر .. موضوع البوست المكتوب في الأعلى برضو للفت النظر .

نزار العقيلي

