ضبط أجنبي يدير عيادة اسنان عشوائية بحى راقي بالخرطوم





تمكنت دائرة مباحث حماية المستهلك بولاية الخرطوم من إلقاء القبض على أجنبي يدير عيادة عشوائية للأسنان تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة

وبحسب الشرطة فقد توفرت معلومة بوجود أجنبي ينشط في عمل بصفته طبيب أسنان دون ترخيص. على إثر ذلك تم تكوين فريق محترف لهذا الأمر وعمل تحت إشراف اللواء شرطة إيهاب حسن صالح قسوم مدير الإدارة العامة لمباحث التموين ومع التتبع وجمع المعلومات تم إصدار أمر من النيابة بمداهمة العيادة وذلك بشارع عبدالله الطيب حيث تم الحجز عليها وتكملة الإجراءات القانونية فى مواجهة المتهم توطئة لتقديمه للمحاكمة.

صحيفة الجريدة