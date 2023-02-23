الفلبين.. تفاصيل القبض على سوداني احتال على مرضى سعوديين





ألقت السلطات الأمنية الفلبينية القبض على رجل سوداني الجنسية متورط في الاحتيال وخداع مرضى سعوديين .

وكان المتهم السوداني بدر الدين إبراهيم الحبيب “44 عامًا” مطلوب منذ سنوات عدة للسعودية بتهمة الاحتيال على المرضى السعوديين بإيهامهم بقدرته على مساعدتهم في العلاج وعمليات زراعة الكلى، وقام بسرقة أموالهم والاحتيال عليهم. وفقا لموقع “نت 24” الفلبيني

وهذا الشخص سبق أن تم القبض عليه في عام 2013، وصدر بحقه أمر ترحيل، إلا أن الأمر لم ينفذ، وظلّ طليقًا ولم يغادر البلاد.

صحيفة المرصد