ضبط بضائع مخالفة لاشتراطات التجارة في السودان





تمّ اتّخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المضبوطات.

أعلنت مكافحة التهريب جنوب دارفور عن ضبط سلع وبضائع مخالفة لشروط الاستيراد واشتراطات التجارة عبر الحدود.

وشملت البضائع المضبوطة صابون غسيل ومواد غذائية و موبايلات بأنواع مختلفة.

وقال مدير مكافحة التهريب بجنوب دارفور، علي عبد الرحمن آدم، بحسب المكتب الصحفي للشرطة، الخميس، إنّ الأطواف التي سيّرتها إدارته نجحت في ضبط عدد 2 عربه zy تحملان عدد 1321 كرتونة صابون وعدد 250 كرتونة بسكويت،بجانب عدد 3665 جهاز موبايل ماركات مختلفة، مضافاً إليها عدد 115 كرتونة عصير مجفف.

وأضاف” جميع البضائع التي تمّ ضبطها بدون مستندات جمركية وان قيمتها السوقية تفوق ال(70) مليوناً من الجنيهات”.

باج نيوز