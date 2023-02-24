حريقٌ بمخزن للمستهلكات الطبية وآخر للوقود بمستشفى النساء والتوليد في ود مدني





نَشَبَ حريقٌ في الساعات الأولى من صباح اليوم بمخزنين للمستهلكات الطبية والوقود بمستشفى النساء والتوليد بود مدني.

وقال مصدرٌ طبيٌّ لـ(السوداني)، إنّ تدخلات قوات شرطة الدفاع المدني بالسرعة المطلوبة افلحت في إخماد الحريق دون الوصول إلى عنابر الأمهات والأطفال حديثي الولادة ومخازن الدواء، وأوضح أنه لولا تدخلهم السريع لحدثت كارثة إنسانية كبيرة، وشدد على ضرورة كشف ملابسات تكرار الحرائق بالمستشفيات.

فقبل ثلاثة أيامٍ، نشب حريقٌ بمخزن للمستهلكات الطبية بمستشفى ود مدني التعليمي ولم يتم كشف الحقائق حتى الآن، ونادى بضرورة إحكام التأمين لمخازن الوقود والأدوية والمستهلكات الطبية وحراستها كجانب وقائي أولاً، ومحاسبة أوجه التقصير جيداً.