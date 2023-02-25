مصرع (5) أشخاص في حادث سير بطريق الخرطوم ود مدني





لقي (5) أشخاص مصرعهم و أصيب (8) أخرون في حادث سير بطريق الخرطوم و د مدني بالقرب من منطقة الباقير.

وبحسب (المكتب الصحفي للشرطة) فإن الحادث وقع بين مركبة حافلة ميني بص رتاون (أساور) متجه من الخرطوم إلى مدينة ود مدني ونتيجة للتخطي الخاطي والسرعة الزائدة اصطدم بمركبة هايس شريحة خارج الطريق بعد أن حاول سائق الشريحة تفاديه.

و قالت الشرطة إنه فور وقوع الحادث تحركت قوة المرور السريع بالباقير و أسعفت المصابين الي مستشفي جياد بواسطة قوه قطاع الباقير بقيادة النقيب محمد يوسف رئيس القطاع والملازم شوقار تحت اشراف المقدم ابودجانه والرائد احمد عبد الرازق فرع العمليات، ومن ثم فتتح الطريق أمام حركة السير بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

باج نيوز