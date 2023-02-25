السلطات تبحث عن امرأة منقّبة متهمة بعملية خطف





أعلنت مباحث فرعية أمبدة، عن استعادة طفل في الثالثة من عمره وتسليمه إلى ذويه بعد اختطافه، في وقتٍ كشفت فيه عن بحثها عن امرأة منقّبة متهمة بالعملية.

وأفاد إعلام شرطة الخرطوم، عن تكوين فريق بحثي بعد تلقي الفرعية لملابسات البلاغ، وتمّ القبض على عددٍ من المشتبه بهن وبتضييق الخناق عليهن، وتوسيع دائرة الاشتباه بالمنطقة حول مكان الحادث وبعد الرصد والمتابعة وجمع المعلومات تمكّن الفريق من استرداد الطفل (خ ، ا ، ج) ثلاثة سنوات، وذلك بالعثور عليه في الشارع العام بمنطقة دار السلام مربع( ٤٥).

وأضاف” بالتحريّ وجمع المعلومات في مكان وجود الطفل أفادت المعلومات بأنّ امرأة ترتديّ نقاب كان الطفل بصحبتها وتركته وذهبت لجهة غير معلومة”.

وتابع” جاري البحث عنها وفورًا تمّ الاتصال بذوي الطفل، وتمّ تحويله إلى الكشف الطبي ومن ثم تسليمه قسم شرطة السلام غرب لإكمال الإجراءات القانونية”.

صحيفة الجريدة