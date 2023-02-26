مروة الدولية تكشف حقيقة الفتاة المنقبة التي رقصت رقصات مثيرة في حفلتها





كشفت الفنانة مروة الدولية، عن شخصية الفتاة المنقبة التي ظهرت برقص لافت في حفل تخرج غنت فيه الدولية واثارت ردود فعل واسعة ..

وقالت الدولية في توضيح على صفحتها بالفيسبوك “للناس القالوا إن المنقبة دي ولد، لا وألف لا دي بت والبت دي محبوسة عشان زواجها قريب وجاءت تحضر زفة تخريج شقيقتها، وأنا عندي معرفة بالبت وبعرف عائلتها والبت جارة لي في الحي البسكن فيهوتابعت “كلمة أخيرة ما تلتفتوا للشائعات يا أخواني و أخواتي”.

صحيفة الصيحة