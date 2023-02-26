مودة حسن تنادي بأهمية كتابة التعاملات





أشارت مقدمة الفترة الصباحية لقناة النيل الأزرق مودة حسن؛ لأهمية كتابة الاتفاقات والعهود في التعاملات بين الناس من منطق حث الدين على ذلك، وقالت إن هناك الكثير من الخلافات حتى بين الأشقاء بسبب عدم كتابة الاتفاقيات سواء أكانت ديوناً مالية أو وصايا متعلقة بأمور مهمة في حياة الناس ، وشارك بالنقاش عدد من المشاهدين عبر الهاتف، حيث قالت أمنية – من مدني – إن الخلافات حول المال سببها أن المتعاملين فيه لايحرصون على كتابة مايتفقون عليه، وهذا يرجع لضعف الاهتمام بأصول الدين، وقال ياسر حمد النيل إنه يحرص على كتابة كل شيء في تعاملاته التجارية؛ خاصة مع شريكه رغم صلة القرابة التي تجمعهما، وذلك تجنباً للمشاكل وتوضيحاً للتعامل ،وهذا أمر عادي ليس فيه حرج .

صحيفة اليوم التالي