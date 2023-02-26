معاذ بن البادية ينال إعجاب الفنانين في أغاني وأغاني





ظهر معاذ بمستوى رائع وهو يؤدي الأغنيات المختلفة، وظل يحظى بإعجاب وتقدير زملائه بالبرنامج، ويزيد تألق بن البادية من سخونة التنافس على الأداء الجيد بين نجوم البرنامج الذين يتنافسون لأجل تقديم نسخة مختلفة ومتميزة من البرنامج الأشهر على مستوى القنوات السودانية،

ويشارك المطرب الشاب معاذ بن البادية في النسخة المرتقبة لبرنامج أغاني وأغاني التي يجري تسجيلها هذه الأيام بقناة النيل الأزرق .

وأبدي معاذ بن البادية سعادته بالروح الجميلة بين فريق عمل البرنامج الذي يعمل بتناغم وانسجام كبير، مشيراً لأهمية البرنامج الذي يوثق للحقب المختلفة للأغنية السودانية، ويزيد من ثقافة المطربين والأجيال الحالية بشأن الغناء السوداني .

صحيفة اليوم التالي