مقتل مودل صينية على يد زوجها السابق ووالده بطريقة “بشعة”





أدين 3 أشخاص بجريمة قتل عارضة الأزياء الصينية “آبي تشوي”، التي عثرت السلطات في هونغ كونغ على أجزاء من جثتها يوم الجمعة الماضي، وأخرى يوم أمس الأحد.

وقالت الشرطة في بيان لها إن زوج “آبي” السابق ووالده وشقيقه، جميعهم متورطون في جريمة قتلها، فيما اتهمت والدة زوجها بتعطيل مجرى العدالة.

وأضاف البيان أن الشرطة ألقت القبض على شخصين آخرين متورطين في مقتل “آبي” البالغة من العمر 28 عامًا، والتي عثر على أجزاء من جثتها في إحدى المقابر يوم الجمعة الماضي، بينما عثر على أجزاء أخرى في ثلاجة بمنزل ريفي في قرية “تاي بوي” يوم أمس الأحد.

وأكد البيان أن اختبارات الطب الشرعي كشفت عن وجود ثقب صغير في جمجمة “آبي”، يُعتقد أنه دليل على “الهجوم المميت” الذي تعرضت له الضحية قبل تقطيع جثتها بشكل وحشي.

وفي التفاصيل، تبين أن “آبي” تعرضت لهجوم عنيف داخل شاحنة (تم حجزها كدليل)، ثم نُقلت إلى المنزل الريفي، حيث جرى تقطيع جثتها.

وأكد البيان أن بعض الأجزاء من جثة “آبي” ما زالت مفقودة حتى اللحظة، إلا أن الشرطة ما زالت تجري عمليات بحث شامل وتحقيق للعثور على الأجزاء الأخرى المفقودة من جسم الضحية.

وأشار البيان إلى أن الشرطة استطاعت إلقاء القبض على زوج تشوي السابق عند ميناء هونغ كونغ، حيث كان يخطط للفرار بقارب سريع، وعثر بحوزته على أكثر من 20 ألف دولار أمريكي، وساعات فاخرة تقدر قيمتها بنصف مليون دولار.

وقال البيان، إن تشوي كان لديها خلافات مالية مع زوجها السابق وعائلته.

عارضة أزياء ومدونة موضة صينية، يتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر من 114 ألف متابع.

كانت تشوي نشيطة في مجال الجمال والأزياء، إذ حرصت على التواجد في أسابيع الموضة العالمية، كما تصدرت صورها صفحات مجلات شهيرة، أبرزها “لوفيسيال” “فوغ”.

ولتشوي طفلان، قالت الشرطة إنهما الآن برعاية والدتها.

إرم نيوز