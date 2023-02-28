ضبط ذهب وفضة بمطار الخرطوم





أحبطت إدارة جمارك مطار الخرطوم، محاولة تهريب 19 كيلو فضة بصحبة إحدى المسافرات مخبأة داخل جسدها وكذلك ضبط سبيكة ذهب تزن 46 جرام مخبأة بصورة احترافية داخل حقيبة أحد المسافرين.

وكشف مدير إدارة جمارك مطار الخرطوم بالإنابة العميد أحمد عمر محجوب عن ضبط سيدة تحمل عدد 19 كيلو فضة مخبأة داخل جسدها، كما تم ضبط راكب حاول تهريب سبيكة ذهب تزن 46 جرام مخبأة بصورة احترافية داخل حقيبته، منوها السادة المسافرين إلى التأكد من الإفصاح عن العملات والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة لدى منافذ الجمارك بمطار الخرطوم مضيفاً الى ان الدولة تسمح بـ 5000 دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية و 150 جرام من الذهب المشغول.

صحيفة الجريدة