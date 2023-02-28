شاهد بالفيديو.. الفنان السوداني الذي اشتهر بالبكاء أثناء الغناء يرد بقوة على ناشط هاجمه وشبه بكائه بنويح النساء: (أنت عاطل وشكلك بقول إنك مائع)





خرج فنان الربابة السوداني كرم الله ود البلة عن صمته ورد بقوة على ناشط بارز هاجمه قبل أيام في مقطع فيديو وجد رواجاً واسعاً.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد رد الفنان الذي اشتهر بالبكاء أثناء غنائه في الحفلات التي يحيها بصورة متكررة.

وكان الناشط محمد عمر الشكري قد هاجم الفنان ود البلة ووصف بكائه بأنه يفوق نويح النساء في بيت البكاء, وأكد أن الأمر تكرر بصورة واضحة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد خرج الفنان كرم الله عن صمته ورد بقوة على الناشط وطالبه بعدم التحدث في الناس ونصحه بمراجعته في الخاص إذا أراد انتقاده.

كما أكد الفنان في حديثه أن أهله حفظة قران وأن جده هو من أدخل القران في إحدى القرى السودانية, ووصف ود البلة الناشط محمد عمر بالعاطل مؤكداً أن شكله “مائع” ولا يشبه قبيلة الشكرية التي ينتمى لها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين