مقتل سودانية بطلقة في الراس من سلاح شرطي





توفيت النازحة رقية ادم محمد شرف( 48 سنة) إثر إصابتها برصاصة فى الرأس، بموقف دريج بنيالا يوم الأحد، أطلقها شرطي كان يطارد متهماً بترويج المخدرات.

وقال شهود عيان بحسب النورس نيوز إن المتهم هدّد الشرطي مما أدى لإطلاق النار عليه وتصادف مرور رقية حيث أصيبت فى الرأس وتوفيت الحال.

وقال نازحون إن رقية أم لأربع بنات تقطن معسكر دريج الذي نزحت اليه من منطقة غر أبشي .

من ناحيتها أبدت حبيبة ضوالبيت منسقة المرأة بمعسكر دريج أسفها للحادث وقالت إن مجرد لجوء شرطة المكافحة لإطلاق النار وسط المدينة أمر يدعو الى الدهشة.

وطالبت بالتحقيق حول الحادثة التي تدل على عدم اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين لتفادي وقوع الحادثة.

صحيفة الصيحة