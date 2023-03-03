الحكم بقطع اليد اليمنى يفجر براكين الغضب في السودان





دان المركز الافريقي لدراسات العدالة والسلام عقوبة البتر داعياً السلطات السودانية إلى تخفيف هذه العقوبة وجميع أحكام العقوبة البدنية .

وكشف تقرير للمركز بحسب الحوادث إن محكمة سودانية بأم درمان بولاية الخرطوم، حكمت بقطع اليد اليمنى من المفصل بعد إدانته بالسرقة الحدية بموجب المادة 170 من قانون العقوبات السوداني لعام 1991.

وشدد التقرير على دعم حق المتهم في الحصول على محاكمة عادلة والتمثيل القانوني المناسب وفقًا للقانون السوداني والقانون الدولي.

ودعا للإيقاف الفوري لعقوبة بتر الأطراف وجميع أشكال العقوبة البدنية الأخرى، مثل الرجم والجلد، وضمان تماشي القوانين السودانية مع إلتزامات القانون الدولي في السودان بحظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

ودعا ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي الى مناهضة عقوبة البتر وقالوا انها لا تختلف عن عقوبة الرجم التي اسقطها المحاكم مؤخرا

بينما ذكر،اخرون بانها عقوبة دينية لا يجب التنازل عنها وعقوبة ثابتة في الشريعة الاسلامية

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