مقتل شخصاً واصابة آخرين في اعتداء لجيش الحركة الشعبية على سودانيين





مقتل شخصاً واصابة آخرين في شمال أبيي

الفولة: صديق البصيلي

كشفت مصادر مطلعة من منطقة شمال أبيي «الدائر» لـ(الصيحة) عن اعتداء قوة مسلحة من الحركة الشعبية أمس، على رعاة الأبقار من المسيرية بمنطقة اللُبان شمال أبيي وقُتل في الحال شخصاً وجرح أثنين آخرين تم اسعافهم إلى مستشفى محلية المُجلد لتلقي العلاج.

في الاتجاه ذاته، أكد الأستاذ محمد يعقوب لـ(الصيحة) وفي نفس اليوم تم الاعتداء على(٨) شباب آخرين من أبناء المسيرية يعملون بمهِنة جني وإنتاج عسل النحل البري الطبيعي بمناطق غابات المستنقعات الكثيفة حول خط عشرة منطقة «الشقاقة الزرقاء» تحديداً شمال أبيي، حيث أصيب عبدالكريم محمد ضحية بطلق نارية في البطن وأجريت له الاسعافات الأولية بمركز صحي الدائر وتم إبلاغ البعثة الأممة المؤقتة المعنية بحفظ الأمن بالمنطقة «اليونيسفا» بدورها قامت اليونيسفا بتحويل المُصاب إلى مستشفى أبيي للاطمئنان على صحته.

وطالب عدد من أهالي المنطقة بحفظ الأمن والحماية وايقاف خروقات الحركة الشعبية المتكررة واعتداها السافر على أبناء المنطقة المنزوعة السلاح وفقاً لاتفاقيات دولية.

صحيفة الصيحة