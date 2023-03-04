وفاة طالب طب في السنة النهائية جراء،انهيار الفندق ببورت سودان وبيان للشرطة





بورت سودان : عمار سيد احمد

الأنباء الواردة من مدينة بورتسودان عقب إنهيار كبير لفندق و مطعم أولمبيا بارك ، تتحدث عن وفاة طالب جراء إصابته .

الطالب المتوفى محمد عبد المنعم عبد العظيم كان من المفروض أن يجلس الإمتحانات النهائية بكلية الطب فافتقدوه ، ليأتي خبر وفاته بسبب الإنهيار،

نسأل الله أن يتقبله في جنات النعيم.

وكان المكتب الصحفي للشرطة اعلن عن وفاة شخص خلال انهيار جزء ملحق بفندق أولمبيا بارك بمدينة بورتسودان.

وقال المكتب في تعميم إن قوات الدفاع المدني تمكنت من الوصول إلى الأشخاص العالقين تحت الأنقاض وإنقاذ عدد ثلاثة أشخاص أحياء إصاباتهم طفيفة.

صحيفة الصيحة