بعد تبادل لاطلاق نار بجبال كسلا الدعم السريع يضبط اكبر شحنة مخدرات بالحدود مع مصر





٧٩ كيلو من الشبو في طريقها لكسلا

تمكنت قوات الدعم السريع اليوم من ضبط أكبر شحنة مخدرات ٩٧ كيلو من الشبو بالحدود السودانية المصرية منطقة الانصاري شرقي البلاد .

وتعود التفاصيل بتوفر معلومات من استخبارات الدعم السريع المنتشرة في الحدود بان هناك شحنة مخدرات علي متن عربة بوكس موديل ٢٠١٥ في طريقها للحدود الشرقية منها لكسلا وأثر المعلومات كون قائد قطاع كسلا المقدم احمد عبدالله علي آدم تيم بقيادة قائد مكتب حلفا الجديدة سعود احمد محمود الذي أكد بان القوة نفذت المهمة باحترافية عالية وتم قطع طريق المهربين تجاه الجبال بمنطقة الانصاري وتم تبادل لإطلاق النار مع المهربين تاركين العربة المحملة بالمخدرات وفروا الى الجبال

وقال سعود بان هذه الضبطية تعد الاكبر من نوعها في طريقها لتدمير عقول الشباب وأضاف نحن بالدعم السريع لا نسمح بان يؤكل شباب السودان من البوابة الشرقية وانهم بالمرصاد للمتربصين لنيل من شباب السودان عبر المخدرات

وفي ذات السياق قال قائد القوة سعود تم ضبط عربيتن بوكس محملات بالمانجو في طريقهم للحدود المصرية عبر التهريب

كسلا : إنتصار تقلاوي

صحيفة الصيحة