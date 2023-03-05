استعدادًا للحج.. هذا موعد خروج آخر معتمر من الأراضي المقدسة





كشف حسين محمد حجازي، عضو لجنة الحج والعمرة بغرفة مكة المكرمة، ورئيس مجموعة حجازي لخدمات المعتمرين، إحدى الشركات المعتمدة عبر منصة نسك السعودية، موعد خروج آخر معتمر من الأراضي المقدسة، استعدادًا لأداء مناسك الحج 1444هـ 2023م.

وأوضح حجازي لمصراوي، أن مدة الإقامة للتأشيرات التي ستصدر قبل شهر رمضان ستكون مدتها 90 يومًا، أما بشأن التأشيرات التي ستصدر يوم 1 رمضان ستكون 89 يوما فأقل، وهكذا تكون مدة التأشيرات متناقصة حتى يكون آخر خروج لآخر معتمر في يوم 29 ذو القعدة 1444 هجرية.

وناشد حجازي، أصحاب الشركات السياحية العاملين في مجال الحج والعمرة، بضرورة الانتباه والالتزام بمدة المغادرة المحددة في مدة الإقامة حتى تتم المغادرة من السعودية قبل انتهاء مدة الإقامة المحددة لذلك.

وأشار إلى أن من يخالف أنظمة المملكة بشأن مدة الإقامة وعدم العودة يتعرض للعقوبات التالية:

– غرامة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي.

– السجن لمدة 6 أشهر والترحيل خارج الأراضي السعودية.

– وضع اسم المتخلف عن العودة ضمن الأسماء الممنوع دخولها إلى المملكة لمدة لا تقل عن 5 أعوام.

وعلى الصعيد المصري، خصصت غرفة شركات السياحة، “وحدة لمراقبة سوق العمرة” لرصد أية إعلانات أو مخالفات من شأنها الإضرار بالشركات السياحية والمواطنين على حد سواء.

ووضعت الغرفة، عدداً من القواعد الخاصة للحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات السياحية العاملة في الموسم، موضحة أن عقوبات الشركات المخالفة لبوابة العمرة، تصل إلى إيقاف نشاط الشركة كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالقانون.

مصراوي