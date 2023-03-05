ضبط كمية كبيرة من السكر منتهي الصلاحية بولاية القضارف





تمكنت إدارة المباحث بشرطة ولاية القضارف وبتنسيق تام مع هيئة المواصفات والمقاييس بالولاية من ضبط عدد (3) آلاف جوال من السكر منتهي الصلاحية تتم تعبئته في جوالات بتاريخ إنتاج جديد وخلطه بمخلفات محصول الفول السوداني.

وحيا الاستاذ توفيق محمد علي ممثل والي ولاية القضارف لدى وقوفه اليوم على الضبطية بمباني وحدة المباحث بحضور قادة الأجهزة الأمنية ومدير هيئة المواصفات والمقاييس بالولاية حيا قوات الشرطة وكافة الجهات التي ساهمت في هذا العمل الكبير ومحاربة مثل هذه الجرائم التي تمس سلامة وصحة الإنسان.

وقال إن الشرطة ستظل العين الحارسة لأمن واستقرار الولاية وحماية إنسانها من كافة المخاطر، مشيداً بالتنسيق التام وتكامل الأدوار في الأجهزة المختصة بالولاية.

وقال اللواء شرطة مدثر حسب الرسول مدير شرطة ولاية القضارف إن هذه العملية تمت والبلاد تستعد لاستقبال شهر رمضان المعظم، معرباً عن أسفه لهذا السلوك غير الأخلاقي الذى من شأنه إصابة المواطنين بالأمراض.

ونبه مدير شرطة الولاية المواطنين لضرورة التأكد من سلامة وصلاحية السلع الاستهلاكية بالأسواق، وجدد حرص شرطة الولاية على متابعة ومراقبة الأسواق مع الجهات المختصة.

وأكدت دكتورة مشاعر خليل إدريس مدير هيئة المواصفات والمقاييس بالولاية أن الضبطية تمت إثر بلاغ لأحد المواطنين بوجود سكر منتهي الصلاحية وغير مطابق للمواصفات وتم التنسيق مع المباحث بالولاية ليتم القبض على المتهمين.

وكالة سونا