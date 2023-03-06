وفاة وإصابة (22) شخصاً في حادث سير بـ(الحاج عبدالله)





وقع حادث حركة مروع بالطريق القومي “ود مدني ـــ سنار” بالقرب من قرية “الشكابة الخليفة شريف” شمال مدينة الحاج عبدالله، وعلى إثره توفيت امرأة في الحال أصيب “22” آخرين بإصابات متفاوتة بعضها خطِرة.

وقال شهود عيان لـ(اليوم التالي) إن الحادث وقع بين عربة دفار (جامبو) باللوحة “٢٣٥٠س٩” كانت تسير في طريقها إلى سنار يقودها “أ، م، أ” من منطقة الدندر برفقته شخصين، وعربة أخرى “لاندكروزر تاتشر” تتبع لجهة نظامية بالرقم “٨٥١١ خ ل” كانت تسير في الاتجاه المعاكس، وأوضح شهود العيان أن العربة “التاتشر” كانت تحمل (20) شحصاً من غرب سكر سنار جميعهم أبناء عمومة من منطقة العزازة عمارة الشيخ التوم ودبانقا، وأكد إلى أن الحادث وقع بالقرب من قرية الشكابة الخليفة شريف نتيجة اصطدام “التاتشر” بالعربة “الدفار” قادمة من الاتجاه المعاكس.

وهرعت السلطات المعنية إلى مكان الحادث ونقلت جميع المصابين إلى مستشفى الحاج عبدالله.

وعلمت “اليوم التالي” أن المتوفية هي “أسماء الطيب عبدالجبار” فيما نُقل بقية المصابين من أصحاب الحالات الحرجة إلى مستشفى الحوادث بود مدني بعد تلقيهم العلاجات الإسعافيه في مستشفة الحاج عبد الله.

وهرع إلى مستشفى الحاج عبدالله ضباط وأفراد قسم شرطة الحاج عبدالله وشرطة المرور السريع وعدد كبير جداً من المواطنين لتقديم يد المساعدة للمصابين وللكوادر الطبية وتسهيل مهمتهم.

فيما طالب مواطني الحاج عبد الله وزارة الصحة بولاية الجزيرة بالوقوف على المستشفى ومدها بالكوادر الطبية والدعم اللوجستي خاصة وأنها تقع على الطريق السريع وظلت دائماً تستقبل وباستمرار مثل هذه الحوادث الكبيرة والمميتة.

الحاج عبدالله: عبدالقادر أحمد إزيرق

صحيفة اليوم التالي