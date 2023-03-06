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سعر الدولار والعملات في السودان اليوم الإثنين 6 مارس 2023 .. السوق الموازي
مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم الإثنين 6 مارس 2023 م .
مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 600.00 جنيه
الريال السعودي : 160.00 جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 636.00 جنيه
الدرهم الإماراتي : 164.38 جنيه
مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 164.42 جنيه
الجنيه الإسترليني : 720.00 جنيه
الجنيه المصري : 18.20 جنيه
ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.