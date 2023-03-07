قوات الدفاع المدني تنقذ شاباً حاول الانتحار في السودان





استطاعت قوات الدفاع المدني ولاية الخرطوم وعبر وحدة الإنقاذ البري محلية أم درمان من تنفيذ عمليه إنقاذ ناجحة لشاب ثلاثيني حاول الانتحار.

وبالعودة لتفاصيل الحادث تشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة إلى أن الشاب حاول الانتحار مستخدما أسلاك الكهرباء في أعلى عمود كهربائي جوار مستشفى أم درمان. وفور ورود البلاغ إلى غرفة الطوارئ بالمحلية تحركت قوات الدفاع المدني وعبر وحدة الإنقاذ البري وتمكنت من التعامل بكل مهنية واحترافية واستخدمت القوة خبراتها التراكمية في مثل هذا الحادث واستطاعت بعد جهود مقدرة السيطرة عليه في عملية استغرقت ثلاث ساعات حيث تم تسليم المذكور لقسم شرطة الأوسط أم درمان لتكملة الإجراءات القانونية اللازمة. تمت العملية بسلام بقيادة ميدانية من الملازم أول شرطة نجيب صلاح وإشراف مدير قوات الدفاع المدني محلية أم درمان.