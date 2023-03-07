القبض على”4″ متّهمين” في قضية فتاة”أديور”





وفق المتحدث باسم شرطة الولاية ماشيوج بول، بحسب راديو تمازج.

أعلنت الشرطة في ولاية البحيرات أنّها ألقت القبض على أربعة أشخاص في قضية وفاة فتاة عمرها 19 عاما في منطقة أديور بمقاطعة يرول الشرقية.

وبحسب الشرطة تم إلقاء القبض على كل شقيق الفتاة مريال متوت لات، والخال مدينق جوك دوب، والسلطان ياي ابوك، الرجل الذي قام بحمل الفتاة مبور ضيو ارو.

أكد موسى ماشيوج بول، المتحدث باسم شرطة الولاية، اعتقال الاربعة، وقال ان تم اعتقال الاربعة على خلفية وفاة فتاة حامل للضرب من أفراد عائلته وماتت، في منطقة أديور بمقاطعة يرول الشرقية الخميس الماضي.

وقال مسؤول الشرطة، إن التحقيقات جارية في القضية.

وقالت دبور ابيو، المدير التنفيذي لمقاطعة يرول الشرقية، إن الشرطة تمكنت من القبض على أفراد اسرة الفتاة، مشيرا الى ان الحادث وقع الخميس الماضي عندما افراد العائلة غاضبون من الفتاة نتيجة للحمل. واعتدوا عليها بالضرب ومات متأثرا بجراحه.

وتابع: “لقد تدخلت الحكومة لإلقاء القبض على جميع الإخوة بمن فيهم الرجل الذين قام بحمل الفتاة والشرطة حاليا تجري التحقيق معهم”.

وأبان أن قبل وقوع الحادث، تم نقل الفتاة الحامل إلى منزل السلطان وقام بتسليم الفتاة لوالديها بعد أن طالبوا ان تعود اليهم.

باج نيوز