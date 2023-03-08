أطول وأقصر ساعات الصوم بالدول العربية في رمضان 2023م





يختلف عدد ساعات الصوم من بلد لآخر في شهر رمضان المبارك، وأحيانا داخل حدود البلد الواحد، نظرًا لاختلاف دوائر العرض وخطوط الطول.

وتشهد ساعات الصيام في بداية شهر رمضان اختلافا عنها في نهايته. وغالباً ما تزيد بضع دقائق كل يوم، بسبب الاقتراب من فصل الصيف الذي تزيد فيه ساعات النهار.

ومع اقتراب شهر رمضان، نستعرض أطول وأقصر ساعات الصوم حول العالم، حيث ستشهد دول المغرب العربي، وتحديدًا دولتا المغرب وتونس، عدد ساعات الصيام الأطول بين الدول العربية، والتي سيبلغ عددها 15 ساعة و45 دقيقة.

وستبلغ عدد ساعات الصوم في المملكة ودولة الإمارات، نحو 14 ساعة و41 دقيقة، بينما ستبلغ عدد ساعات الصوم في مصر والعراق نحو 15 ساعة، فيما تشهد دولة جزر القمر أقصر عدد لساعات الصيام والتي سيبلغ عددها 12ساعة و37 دقيقة.

صحيفة المرصد