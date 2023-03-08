الإرصاد: درجات الحرارة تنخفض إنخفاضاً طفيفاً





توقعت وحدة الإنزار المبكر بالهيئة العامة للإنذار الجوية ان تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى إنخفاضاً طفيفاَ في معظم أنحاء البلاد عدا أقصى جنوب شرق البلاد حيث ترتفع درجات الحرارة بشقيها إرتفاعاً طفيفاً.

كما توقعت نشاط الرياح المثيرة للغبار في أجزاء متفرقة من شمال، أواسط وغرب البلاد وأجزاء متفرقة من ولاية البحر الأحمر. ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة في أجزاء من ولايتي البحر الأحمر والنيل الأزرق.

أعلى درجة حرارة متوقعة اليوم لهذا اليوم 44.0 درجة في مدينتي أبونعامة والدمازين، وأدنى درجة حرارة متوقعة صباح الغد 14.0 درجة في مدينة شلاتين، وكانت أعلى درجة حرارة سجلت ليوم الأمس 44.8 درجة في مدينة أبونعامة، وأدناها 18.0 درجة سجلت صباح اليوم بمدينة الأبيض.

اهم معالم الطقس لهذا اليوم، منخفض السودان الحراري والذي يغطي شرق البلاد، ومرتفع جوي يتمركز في شمال أفريقيا يغطي شمال، أواسط وغرب البلاد.

سونا