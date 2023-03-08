الجيش في وضع استعداد كامل.. السودان الي اين ؟





تحشيد قبلي ومن خارج الحدود داخل العاصمه، آلاف مؤلفه من الجند تدخل الخرطوم بزي مدني عبر شاحنات نقل بضائع وسيارات صغيره وعبر الباصات السفيريه

هذه الحشود والجمعونات هدفها بزيها المدني هو اغراق المناطق المحيطه بالقيادة وتشكيل اعتصام يسهل عملية الاستيلاء على القيادة عبر الحشود العسكرية الأخرى التي سوف تكون رهن الاشاره متى مااستحكم القفل على مداخل القياده بواباتها وامتلئت بالحشود المدربه التي ستستخدم دروع بشرية، تحالف قحت مع المليشيا برعاية اماراتية سعوديه يتقدم

بينما في الجانب الاخر رئاسة هيئة الاركان استدعت قوات من الهجانة الابيض ..واللواء التاسع

اما قاعدة مروى الجوية والفرقة التانية شندي فهي في وضع استعداد كامل

السودان الي اين ؟

Mohamed Elawad Mustafa