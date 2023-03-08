7 قتلى في مذبحة عائلية خلال جلسة صلح بين زوجين في مصر





في مذبحة عائلية مروعة، شهدتها محافظة الإسكندرية في مصر، أقدم زوج على إطلاق النار على أطفاله وزوجته وعائلتها، خلال جلسة صلح.

ولقيت الزوجة ووالدها ووالدتها وشقيقها وثلاثة من أبناء القاتل مصرعهم جميعاً، فيما أصيب الطفل الرابع بجروح خطرة.

وانتقلت قوات الأمن المصرية إلى موقع الحادث، وتبين أن شخصا كان يعقد جلسة صلح بينه وبين زوجته، بمنزل أهل الزوجة، وعندما فشلت كل محاولات إعادتها، أخرج سلاحا ناريا “طبنجة” كان بحوزته، وأطلق النار على زوجته ووالدها ووالدتها وشقيقها، وعلى أبنائه، ما أسفر عن مقتلهم جميعًا باستثناء نجله الذي أصيب ونقل للمستشفى.

وأمرت النيابة المصرية بالتحفظ على جميع الآثار المحيطة بالحادث، وجرى ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الجريمة ورفع الآثار والبصمات، ومناظرة جثث المجني عليهم، حيث تبين إصابتهم بجروح بالغة بالصدر والظهر بطلقات نارية لها فتحات دخول وخروج، تم تصويبها من مسافة قريبة، ما تسببت في وفاتهم.

وكشفت صحيفة “المصري اليوم” أنه تم جمع نحو 30 فارغ طلقة نارية عيار 9 ملي من أماكن متفرقة من الشقة مسرح الجريمة، مما يرجح أن المتهم أفرغ عدة خزائن من الطلقات.

وبالفحص تبين أن الضحايا هم: زوجة القاتل “نورهان.م.أ” ووالدتها “سماح.س.أ”، ووالدها “محمد.أ.ح” وشقيقها “أحمد.م.أ”، وأبناء القاتل “وعد.ي.ع” و”آسيل.ي.ع” و”ي.ع”، وإصابة ابنه الرابع “ياسين.ي.ع” 8 سنوات.

وجرى نقل الطفل المصاب للمستشفى في حالة خطرة وتجرى له عملية جراحية لإنقاذ حياته، فيما تمكنت أجهزة الأمن من ضبط القاتل.

البيان