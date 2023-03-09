بالفيديو.. اعطوني طريقة تخلي زوجي يحبني .. امرأة تبكي وتطلب من متابعيها مساعدتها





وثق مقطع فيديو سيدة منتقبة وهي تبكي بقوة بسبب زوجها، وتطلب من متابعيها مساعدتها حتى تجعل زوجها يحبها.

وقالت السيدة في الفيديو : عطوني طريقة أخلي زوجي يحبني، كل شيء سويتله، مايضحك ولا يمزح معي خايفة يكون مجبور علي.

ووجه متابع لها نصيحة قائلا :”اثقلي اثقلي اشغلي نفسك عنه لا تجعليه يشعر باحتياجك لا تكثري اتصالاتك عليه خليه يشعر بأن لك عالم خاص من الاهتمامات وهو جزء من هذا العالم وليس كل العالم ، لا تسألي عن اللوكيشن كلما خرج، الحياة الزوجية ليست احتكار للأشخاص لكنها مشاركة في حياة خاصة ونترك مساحة من الخصوصية لبعضنا”.

فيما علقت أخرى:”ليه ماتجلس معه وتصارحه! أي شخص يحس إنه ثقيل على الطرف الثاني يقدر يواجهه! في حال كنتي فعلا ثقيلة القرار لك الموضوع صحيح يجرح بس محد بيساعدك غير نفسك والي ماتقبلك ببداية العلاقة مابيتقبلك بنصها بالإضافة قلبك دليلك الله يجبرك”.

صحيفة المرصد