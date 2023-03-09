السودان .. السلطات تضبط 300 زجاجة خمور مستودة و800 صباعًا





أعلنت السلطات في السودان، عن ضبط كميات مقدّرة من الخمور المستوردة وكريمات تفتيح البشرة غير صالحة للاستخدام.

وأفادت بحسب وكالة السودان الرسمية، الخميس، أنّ الكمية تقدّر بأكثر من 300 زجاجة خمور مستوردة 800 صباعًا، لتفتيح البشرة تقدّر قيمتها بـ15 مليون جنيهًا.

وأشارت إلى أنّه تمّ ضبطها بمنطقة الحلة الجديدة بمدينة ربك بواسطة قوة مشتركة من الشرطة بمكوناتها المختلفة والأجهزة الأمنية الأخرى من القوات المسلحة وجهاز المخابرات والأمن الوطني.

باج نيوز