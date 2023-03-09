حبس شرطي اعتدى على صيدلانية بمستشفي سنار





كشفت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار، عن اعتداء أحد أفراد شرطة النجدة والعمليات اليوم الخميسْ على طبيبة صيدلانية بمستشفى سنار.

واستنكر وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار، الوليد مصطفى حسن، الحادثة ووصفها بالدخيلة، وحذر من مغبة الاعتداء على الطبيبات والأطباء بمختلف مسمياتهم وتخصصاتهم.

وأكد الوزير أن الاعتداء على الطبيبة تم أثناء تأدية واجبها، وقال إن قيادات الشرطة تجاوبت مع وزارة الصحة فور وصولهم وفتح البلاغ مباشرة، وحبس الشرطي المعتدي على الطبيبة، وقطع بعدم التهاون في حقوق الأطباء ومنسوبي الصحة، وأن القانون سيجري مجراه.

صحيفة اليوم التالي