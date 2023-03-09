مولر: نتفوق دائما أمام ميسي.. ورونالدو كان مشكلتنا





قال الألماني توماس مولر، نجم بايرن ميونخ، إن الأمور تسير دائما بشكل جيد أمام الأرجنتيني ليونيل ميسي، على عكس البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتابع مولر، خلال تصريحاته لصحيفة “كيكر” الألمانية: “أمام ميسي تكون الأمور دائمًا على ما يرام بجميع المستويات، ومن حيث النتائج”.

وأضاف: “كان كريستيانو رونالدو دائما مشكلتنا خلال تواجده في ريال مدريد”.

وكثيرا ما تألق كريستيانو أمام بايرن ميونخ، حيث سجل 9 أهداف وصنع هدفا واحدا خلال 8 مباريات، وفاز في 5 لقاءات وخسر في مواجهتين، وتعادل مرة واحدة.

أما ميسي فواجه بايرن ميونخ 8 مرات أيضا بقميصي برشلونة وباريس، وسجل 4 أهداف وصنع 2، وفاز في مواجهتين فقط، وتعرض للخسارة 5 مرات، وتعادل في لقاء واحد.

وأتم مولر: “لدي احترام كبير لأداء ميسي في كأس العالم”.

وكرر بايرن ميونخ، فوزه على باريس سان جيرمان، وجاء بنتيجة (2-0)، أمس الأربعاء على ملعب أليانز آرينا، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأهل العملاق البافاري إلى الدور ربع النهائي بفوزه (3-0) في مجموع المباراتين.

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