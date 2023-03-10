وزيرسابق: قطوعات الكهرباء مستمرة مالم تعالج مشكلة التوليد





وصف وزير الطاقة السابق جادين علي عبيد مشكلة إنقطاع التيار الكهربائي بالقديمة والمتجددة بسبب أن حجم التوليد للطاقة الكهربائية يعتبر غير كافي لإدارة شؤون القطاع بالبلاد،

ورهن عبيد في تصريح لـ(الجريدة) معالجة الأمر من خلال الوصول لحجم التوليد الكافي، وأن ما عدا ذلك ستظل مشكلة القطوعات متكررة، وأشار إلى أن هنالك أوقات يقل ويزيد فيها الطلب على الكهرباء رغم المجهودات التي تحدث،

وأكد أن المشاكل كثيرة لكنها تتعلق بتوفير الوقود والعمل على الصيانة الدورية المتكررة مشيرا إلى وجود مشاكل تتعلق بالنقل والتوزيع بجانب العرض مقابل الطلب على الكهرباء من مختلف القطاعات الآخرى كالزراعة والصناعة وغيرها.