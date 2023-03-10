السودان.. تحديد أول أيام شهر رمضان





أعلنت الجمعية السودانية لعلوم الفلك والفضاء، أن الخميس 23 مارس الجاري سيكون أول أيام رمضان المبارك.

وقالت الجمعية في بيان إن الاقتران المقبل للقمر سيحدث حسب توقيت السودان في حوالي الساعة 07:23 مساء يوم الثلاثاء 21 مارس الجاري.

وأشارت إلى أن الإقتران هو المرحلة التي يكمل فيها القمر دورته حول الأرض ، وبها ينتهي الشهر القمري القديم ويبدأ الشهر القمري الجديد.

واضاف انه بناءً على ما ذُكر عن ميقات الإقتران ، وحسب المعايير المختلفة المستخدمه بالبلاد العربية و الاسلامية ، وهي معايير عدة فيها المبني على الحساب فقط أو الرؤية العالمية او المحلية او بالاجهزة المساعدة أو مزيج بينهما تبين ان أول شهر رمضان هو يوم الخميس الموافق 23 مارس 2023م.

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