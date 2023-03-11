بالفيديو.. زوجة الفنان المصري حسن شاكوش تسجد في حفل زفافهما وتثير جدلا واسعا





فاجأت زوجة الفنان المصري حسن شاكوش، المصورين بتصرف غير متوقع خلال حفل زفافهما الذي أقيم في أحد فنادق القاهرة أمس.

وقامت زوجة شاكوش بالسجود على الأرض؛ أثناء التقاط السيشن الخاص بالعرس وذلك احتفالا بزفافها على حسن شاكوش.

وتعرضت زوجة الفنان المصري حسن شاكوش، لانتقادات عديدة بعد سجودها في حفل زفافها، واعتبر مغردون أن سجودها، وهي ترتدي فستان مكشوف من ناحية الكتفين والصدر أمر غير لائق.

وقال مغرد: “هي سجدت باللبس ده لا حول ولاقوة إلا بالله”؛ فيما كتب أخر: “أيه السجود العريان ده”.

صحيفة المرصد