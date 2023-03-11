بالفيديو.. فتاة تروي قصة غريبة حدثت لها مع “دجال” لجلب رجل متزوج أحبته.. وبعد زواجها منه كانت المفاجأة!





كشفت فتاة مصرية ، عن موقف غريب حدث لها عقب اتفاقها مع ” دجال” وعدها بجلب حبيبها المتزوج من سيدة أخرى إليها ، وعقب زواجها منه حدثت المفاجأة.

وقالت الفتاة ، خلال اتصال هاتفي لبرنامج ” أحلى الكلام ” ، كنت أحب أحد الأشخاص ولكن المشكلة أنه كان متزوج ، فذهبت إلى أحد الشيوخ “دجال” ، الذي وعدني بأن يجلبه لي ” بالأعمال السفلية” ، مقابل أن أدفع له 10 آلاف جنيه مصري .

وتابعت الفتاة : بالفعل دفعت المبلغ الذي طلبه الشيخ ، وحدث ما وعدني به ، وتزوجت من الذي أٌحبه وطلق زوجته الأولى .

وأردفت ، ولكن بعد فترة تغيرت معاملته لي ، وتركني ، فذهبت للشيخ مرة أخرى ، وأخبرني أن طليقة زوجي أتت إليه وساعدها مقابل مبلغ مالي في أن يرده إليها ويكرهني .

وأضافت: وعندما عاتبت الدجال ، قال لي ” هذا شغلي .. وممكن أرجعه لكٍ مرة أخرى ولكن ادفعي لي 30 ألف جنيه ” .

واستطردت قائلة: لا أملك هذا المبلغ ، وكنت عايزة أسأل من خلال البرنامج ، ” هل إذا أخذت قرض من البنك بالمبلغ الذي يطلبه الدجال .. حلال أم حرام ؟ ” .

صحيفة المرصد