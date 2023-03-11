بالفيديو.. البرومو الرسمي لبرنامج “رامز نيفر إند” بالسعودية





كشف الفنان المصري رامز جلال، عن بوستر برنامجه الجديد في رمضان 2023 بعنوان “رامز نيفر إند”، على قناة إم بي سي مصر، والذي تم تصويره في السعودية.

وشارك رامز جلال، بوستر برنامجه الرمضاني عبر صفحته بموقع فيسبوك، معلقًا: بسم الله توكلنا على الله واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصبحه وسلم وربنا يتممها بخير ويكملها بالستر ورمضان كريم وكل سنة وأنتم طيبين”.

وظهر رامز جلال في بوستر برنامجه في رمضان، راكبًا على ثور وحاملًا فانوس في يده، كما اعتمد على لون شعر أصفر وارتدى بدلة باللون الذهبي.

صحيفة المرصذ