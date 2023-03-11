بالصورة.. فنان هندي شهير يعتنق الإسلام ويتزوج سراً من صحفية مصرية





كشفت وسائل إعلام هندية، عن مفاجأة بشأن زواج الفنان الهندي فيفيان دسينا من صحفية مصرية، واعتناقه الإسلام للزواج منها.

وأفادت صحيفة “هندستان تايمز”، أن الممثل الهندي فيفيان دسينا تزوج من حبيبته المصرية نوران أسامة، ويعيش معها في مصر منذ أكثر من عام.

ووفق الصحيفة فإن فيفيان تزوج من نوران في مصر وأقاما حفل زفاف بسيط، ويعيشا معًا منذ أكثر من عام.

وكان دسينا صاحب الـ 34 عامًا أوضح في تصريحات سابقة، أنه سيبقي دائمًا زواجه سراً، مشيرا:”حتى لو تزوجت ، فإن الفرص قليلة لأن يعرفها أي شخص، الزواج مسألة خاصة ويجب أن يظل كذلك”.

الجدير بالذكر أن دسينا أجاب على سؤال أحد الجمهور “هل تؤمن بالنبي عيسى؟”، قائلا:” نعم اؤمن به”، كما رد على سؤال آخر : “هل تؤمن بالنبي محمد”، قائلا:” نعم”، وسؤال ثالث: “هل ستصوم شهر رمضان”، فأجاب النجم الهندي “نعم”.

صحيفة المرصد