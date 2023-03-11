الإرصاد : درجات الحرارة تحافظ على قيمها في جميع أنحاء البلاد





توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على قيمها في جميع أنحاء البلاد خلال ال24ساعة المقبلة. كما توقعت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للارصاد الجوية صباح اليوم السبت نشاط الرياح المثيرة للغبار في أجزاء متفرقة من أواسط وغرب البلاد. وسجلت أعلي درجة حرارة بالبلاد ليوم أمس كانت 41.0 درجة في مدينة أبونعامة وأدناها 13.8 درجة في مدينة الفاشر. ويتوقع أن تسجل أعلى درجة حرارة خلال اليوم 41.0 في مدينة أبونعامة وأدنى درجة حرارة متوقعة 14.0 في مدينة شلاتين. ومن أهم معالم الطقس اليوم منخفض السودان الحراري يغطي الأجزاء الشرقية والجنوبية الشرقية من البلاد، مرتفع جوي يتمركز في شمال غرب أفريقيا يمتد ليشمل شمال، شمال الأواسط وغرب البلاد.

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