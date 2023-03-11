تزوير تأشيرات الدخول لإحدى الدول العربية..السلطات في الخرطوم تعلن الحسم





عبر فريق مشترك من مباحث شرطة تأمين البعثات الدبلوماسية ونيابة أمن الدولة.

أعلنت السلطات في الخرطوم، عن ضبط شبكة إجرامية متخصّصة في تزوير تأشيرات الدخول لإحدى الدول العربية مكوّنة من أربعة أشخاص.

ووفقًا للمكتب الصحفي للشرطة، السبت، فإنّه توّفرت معلومات لشعبة مباحث شرطة البعثات الدبلوماسية تفيد بأنّ هنالك صاحب إحدى وكالات السفر قد قام بتسليم عدد من الجوازات لأشخاص بها تأشيرات مزورة.

وأشار إلى أنّه تمّ تكوين فريق ميداني مشترك من مباحث شرطة البعثات الدبلوماسية ونيابة أمن الدولة لتأكّيد المعلومات ووضع حد لنشاطه الإجرامي والإيقاع به.

وأضاف” من خلال خطة نوعية محكمة تمّ استدراجه بواسطة أحد الأشخاص وتسليمه عدد اثنين جواز والاتّفاق معه على مبلغ مالي محدّد نظير إصدار تأشيرات سفر بها”.

وأكمل” في لحظة التسليم تمّ نصب كمين محكم أسفر عن ضبط صاحب الوكالة ويدعى (م ص ا ا) وبحوزته الجوازات وعليها التأشيرات وذلك بجهة السوق العربي جوار صينية القندول”.

وأشار إلى أنّه يقوم بالتعامل مع شخص آخر يدعى”ا.ح.ع” يقوم بتسليمه الجوازات ومبلغًا من المال ومن ثم يقوم باستلامها منه وبها التأشيرات.

وأردف” تمّ استدراج المتهم الثاني بواسطة هاتف الأول وضبطه بصينية القندول،وعند إخضاعه للتحري الميداني أفاد أيضًا بأنه يقوم بالتعامل مع شخص آخر يدعى (ط، م، ب) تم استدراجه عبر هاتفه وضبطه أيضا جوار صينية القندول، وعند إخضاعه للتحقيق أفاد بأنّه يقوم بالتعامل مع شخص آخر يدعى (س، ا، ا) وهو أحد أقاربه.ومن خلال التحري معه أفاد بأن الأختام أداة الجريمة بطرف المدعو (س، ا). تم استدراج الأخير بواسطة المدعو (ط) وضبطه أيضًا جوار صينية القندول، وعند إخضاعه للتحقيق أقر بوجود الأختام بحوزته بمنزله بجبل أولياء”.

باج نيوز