بعدما لقب بأشهر معاد له.. تعرف على قصة الأسترالي الذي اعتنق الإسلام وفاجأ متابعيه على فيسبوك





أعلن الأسترالي شيرمون بورغيس، المعروف بلقب “أشهر معاد للإسلام”، اعتناقه الدين الإسلامي.

وكتب بورغيس: “لقد ضل الغرب طريقه، والناس مكتئبون ويحاولون إصلاح جميع مشاكل الحياة مع الكحول والمخدرات والإباحية والنوم”.

وتابع على حسابه على فيسبوك: “الإسلام يخلصك من كل هذا ويسمح لك بالعودة إلى المعنى”، بحسب صحيفة ديلي ميل.

وأضاف: “المجتمع المسلم لطيف للغاية ومدهش، إذا كنت بحاجة إلى المساعدة فهم موجودون هناك”.

واختتم تصريحاته أن الدين الإسلامي، هو الوحيد القادر على مواجهة ما يسمى بأجندة الغرب “المستيقظة”.

الجدير بالذكر أن بورغيس، سبق وأن شبه الإسلام والمسلمين بالسرطان ونظم عشرات الاحتجاجات مع النازيين والمتطرفين، وانضم للجماعات المعروفة بكره الإسلام.

صحيفة المرصد