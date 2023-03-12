بالفيديو.. تعليق صادم من رضوى الشربيني على سجود عروس حسن شاكوش بحفل زفافها





علقت الإعلامية رضوى الشربيني على واقعة سجود عروس الفنان حسن شاكوش، خلال حفل زفافهما أمس الجمعة، والتي أثارت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن حرية التعبير مكفولة للجميع.

فرح حسن شاكوش

وقالت “الشربيني” في تعليق عبر برنامجها «هي وبس»، والذي يعرض عبر قناة «سي بي سي سفرة»، اليوم السبت، إن كثير من الناس طالبوها بالتعليق علي تلك الواقعة وقالت ” هقول إيه، ست فرحانة بتعبر عن فرحتها، يمكن هي شايفة حسن شاكوش الراجل اللي تعمله الحركة دي في الفرح قدام الناس، صحيح هي حركة أوفر جدًا، وآخر حاجة كنا بنشوفها إن لاعيبة الكورة يسجدوا لما يجيبوا جون، آخر حاجة شوفناها إن العرايس لما تبقى فرحانة أوي وسعيدة تبوس إيد جوزها أو كتفه أو تحضنه، ولكن واحدة ست تسجد في فرح شكر لربنا قدام الناس والصحفيين، مشوفناهاش الكلام ده قبل كده، ولكن كل واحد من حقه يعبر عن فرحته بالطريقة اللي تعجبه”.

وتابعت “الشربيني”: “تعليقي أنا علي الواقعة بعيد عن ريم طارق أنه إزاي أنا واحدة ست هانم انزل علي ركبي ومنها علي الارض قدام الناس بفستان الفرح ميصحش، وأنا كأنثي بأقول لا، ومشكلتنا والخوف لو تحول الأمر إلى ترند، وكل واحدة نلاقي ليها صورة وهي ساجدة في الأرض بفستان الفرح بتحمد ربنا على عريسها، ياريت يا بنات متعملوش كده أبدًا. لما أجي أحمد ربنا، ربنا موجود، فإحنا نقدر نحمده طول الوقت، مش لازم أعمل سحبة مايكل دي، وأفرد دراعي وأحمده قدام الناس بالشكل ده”.

صدى البلد