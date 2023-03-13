بالفيديو.. ردة فعل طلاب سقط سقف المدرسة على رؤوسهم أثناء حصة دراسية





تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر لحظة سقوط سقف مدرسة في العراق على رؤوس الطلاب.

وأوضح المقطع، سقوط سقف مدرسة عبد الله بن الحسين في مدينة الناصرية جنوب العراق، أثناء الدوام الرسمي على رؤوس التلاميذ داخل الحصة الدرسية، الأمر الذي أثار فزعهم.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، بأن السقف وقع بشكل جزئي، دون أن يسفر عن وقوع ضحايا أو مصابين.

انهيار سقف أحد الصفوف الدراسية على التلاميذ في مدرسة "عبد الله بن الحسين" في #الناصرية pic.twitter.com/3j4EB8pVIP — ِِAmmar Alhadithy | عمار الحديثي (@Ammar_alhadithy) March 12, 2023

صحيفة المرصد