ضبط سكر منتهي الصلاحية بالجزيرة





ضبطت فرق التفتيش بهيئة المواصفات والمقاييس فرع ولاية الجزيرة؛ بمراكز للتعبئة بمحلية أم القرى 283 جوال سكر زنة 50 كيلو منتهية الصلاحية وذلك أثناء سير العمل الروتيني اليومي لوحدة التفتيش الولائية.

وتم إحتجاز صاحب المركز والسكر وإتخاذ الإجراءات القانونية لضمان حماية المستهلك.

وأكد المهندس عادل محمد محمد أحمد الطاهر مدير المواصفات والمقايبس فرع ولاية الجزيرة في تصريح صحفي إستمرار الرقابة على جميع المحلات التجارية والمراكز في جميع المحليات لحماية المستهلكين ونشر التوعية.

وقطع بأن المواصفات ستكون درع أمان للحفاظ علي سلامة صحة المستهلكين تعزيزاً لشعار: “مواصفات الجزيرة خطوات لا تعرف التعب”.

صحيفة الصيحة